Парламентарии продолжили работу в комитетах (29.12.2021)

В среду, 29 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в ходе которого депутаты рассмотрели обращения, поступившие в адрес Комитета.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Депутаты обсудили заключения на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте». Проектом закона предлагается предусмотреть возможность закрепления автостанций (автовокзалов) и диспетчерских станций за государственными корпорациями.

Также проект закона предусматривает приведение положений Закона «Об автомобильном транспорте» в части организационно-правовых форм юридических лиц, за которыми могут быть закреплены автостанции (автовокзалы) и диспетчерские станции, в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам. Депутаты рассмотрели заключения на проект закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Целью проекта закона является усовершенствование земельного законодательства, а также урегулирование правоотношений в сфере перевода земель или земельных участков из одной категории в другую.

Члены Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О культуре», направленного на усовершенствование правовых основ реализации государственной политики в сфере культуры.

Так, законопроектом предлагается закрепить порядок образования централизованной клубной системы, конкретизировать условия формирования кадрового состава организаций культуры, а также предоставить дополнительные права муниципальным музеям. Кроме того, предусмотрено внесение изменений в нормы, которыми определяются принципы организации сети учреждений культуры общегосударственного и местного уровней.