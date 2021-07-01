Парламентарии продолжили работу в комитетах (30.06.2021)

В среду, 30 июня, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили проект Трудового кодекса Донецкой Народной Республики и законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве».

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», направленный на оптимизацию процесса регистрации местных и централизованных религиозных организаций.

Кроме того, парламентарии подвели итоги работы Комитета за период весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по безопасности и обороне рассмотрел проект закона «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима», предусматривающего установление до вступления в силу Кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Были конкретизированы составы административных правонарушений с определением соответствующих штрафных санкций для граждан, физических лиц – предпринимателей и должностных лиц, а также порядка производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных проектом закона. Парламентарии также обсудили поступившие замечания и предложения.

На Комитете Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассматривался проект закона «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Донецкой Народной Республики», которым предусматривается установление правовых основ управления и распоряжения государственной собственностью, определяются полномочия органов по управлению и распоряжению.

Комитет Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам обсудил проект закона «Об органической продукции». Данный проект закона разработан в целях урегулирования отношений, связанных с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической сельскохозяйственной продукции, создания благоприятных условий для развития производства органической продукции на территории Донецкой Народной Республики, в том числе в малых формах хозяйствования, сохранения природных ресурсов, улучшения экологичности сельскохозяйственного производства, повышения качества и безопасности продуктов питания.

Также, в ходе заседания Комитета Народного Совета по транспорту и связи парламентарии обсудили поступившие замечания и заключения на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об автомобильном транспорте“», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об автомобильных дорогах“» и «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О городском электрическом транспорте“».

Кроме того, 30 июня состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. Парламентарии продолжили обсуждение положений проекта закона «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления безалкогольных тонизирующих напитков».

Основной целью законопроекта является охрана здоровья, а также предупреждение причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Так, предлагается установить на законодательном уровне запрет продажи несовершеннолетним и (или) несовершеннолетними безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления безалкогольных тонизирующих напитков.