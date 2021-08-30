Парламентарии продолжили работу в комитетах (30.08.2021)

В понедельник, 30 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. Парламентарии обсудили законопроекты «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики», «Об особо охраняемых природных территориях» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Проект закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики» регулирует отношения в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения (лесные отношения). Комитет рассмотрел главы, посвящённые предоставлению гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и договорам купли-продажи лесных насаждений.

Законопроект «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением её состояния, экологического воспитания населения.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» предусматривает введение в налоговую систему Донецкой Народной Республики утилизационного налога. Это связано с необходимостью экономического обеспечения утилизации ввезённых и (или) произведённых на таможенной территории Донецкой Народной Республики товаров, групп товаров и (или) упаковок товаров после утраты ими потребительских свойств, определённых положениями проекта закона.

Также в рамках заседания депутаты рассмотрели и утвердили отчёт Комитета о проделанной работе за август 2021 года.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии рассмотрели проект закона «О регулярных перевозках автомобильным транспортом», который регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.