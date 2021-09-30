Парламентарии продолжили работу в комитетах (30.09.2021)

В четверг, 30 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству продолжил работу над положениями законопроекта «О производственных кооперативах», которым определяются правовое положение и условия деятельности кооперативов в правовом поле Республики. В частности, проектом закона устанавливаются права и обязанности участников кооператива, процедура создания кооперативов, их реорганизации и ликвидации, порядок распределения прибыли и ведения отчётности.

Кроме того, парламентарии рассмотрели обращение Министерства связи ДНР о разъяснении отдельных норм Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики. В установленные законодательством сроки Комитетом будет подготовлен аргументированный ответ на обращение.

Также депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, в ходе которого парламентарии обсудили предложения и замечания к проекту закона «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Целью данного законопроекта является усовершенствование правоотношений в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике в части установления правовых основ формирования резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики, а также закрепления источников наполняемости данного фонда, что обеспечит оперативную реализацию функций резервного фонда Главы Донецкой Народной Республики – своевременное и оперативное выделение денежных средств из данного фонда на покрытие непредвиденных расходов государства. По итогам заседания Комитетом было принято решение рекомендовать Народному Совету принять данный законопроект в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Продолжилась работа над проектом закона «О закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». Целью проекта закона является усовершенствование законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг путём применения эффективного по ряду параметров и упрощённого способа осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.