Парламентарии продолжили работу в комитетах (30.11.2021)

Во вторник, 30 ноября, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрели предложения и замечания к законопроекту «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Проект закона призван урегулировать отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, в том числе с использованием информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Работа над законопроектом продолжается.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству продолжил работу над проектом закона «Об акционерных обществах», которым предлагается закрепить на законодательном уровне порядок создания, реорганизации, ликвидации акционерных обществ, а также правовое положение таких обществ, права и обязанности акционеров, создать эффективный механизм защиты прав и интересов акционеров.

Кроме того, парламентарии обсудили положения законопроекта «Об упорядочивании отношений в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и о внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)».

Принятие проекта закона позволит актуализировать сведения о собственниках недвижимого имущества, предназначенного для предпринимательской деятельности, независимой профессиональной деятельности и иной деятельности, связанной с получением прибыли, дохода от владения, пользования и распоряжения недвижимыми вещами, а также обеспечить рациональное использование нежилых объектов недвижимого имущества.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Предлагаемые ко внесению изменения предусматривают расширение круга лиц, обладающих особым правом зачисления в ведомственные вузы при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Все поступившие замечания и предложения будут учтены при доработке законопроекта, работа над ним продолжается.

На заседании Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству парламентарии рассмотрели положения проекта закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Донецкой Народной Республики», призванного урегулировать на территории ДНР правоотношения, связанные с поступлением на службу в уголовно-исполнительной системе, её прохождением и прекращением, а также с определением правового положения сотрудника такой системы.

Кроме того, члены Комитета обсудили предложения по доработке законопроекта «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания», направленного на усовершенствование действующего законодательства Республики в сфере организации деятельности уголовно-исполнительной системы и учреждений, исполняющих наказания, а также на установление прав и обязанностей работников уголовно-исполнительной системы, мер их правовой защиты и социальной поддержки.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии проанализировали законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции». Цель проекта – обеспечение согласованности положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел и гармонизация законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. Также в целях социальной поддержки детей сотрудников полиции законопроект предполагает внесение дополнений в части льготного поступления детей сотрудников полиции в образовательные организации высшего профессионального образования, подведомственные республиканскому органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере внутренних дел.

Кроме того, в ходе заседания депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики».

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили законопроекты «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках» и «О внесении изменения в статью 19 Закона Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и её компонентов».

Кроме того, в ходе заседания депутаты утвердили план законопроектной работы Комитета на декабрь 2021 года.