Парламентарии продолжили работу в комитетах (30.12.2021)

В четверг, 30 декабря, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты рассмотрели проект закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Донецкой Народной Республике». Проект закона направлен на снижение избыточного административного давления на бизнес, стимулирование добросовестности контролируемых лиц и профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Работа над проектом закона продолжается с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Законопроект направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», принятие которого позволит увеличить количество прививочных пунктов для проведения иммунизации населения Республики.

Цель предлагаемых ко внесению изменений – усовершенствование законодательства в сфере охраны здоровья граждан для повышения способности системы здравоохранения ДНР противодействовать распространению новой коронавирусной инфекции. На заседании рассмотрены замечания к законопроекту, поступившие от заинтересованных органов.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству.