Парламентарии продолжили работу в комитетах (31.01.2022)

В понедельник, 31 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах». Законопроект разработан в целях устранения противоречий, выявленных в ходе правоприменения Закона Донецкой Народной Республики «О недрах».

Кроме того, парламентарии рассмотрели и утвердили отчёт о проделанной Комитетом работе в январе текущего года.

На заседании Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», целью которого является приведение норм Закона «О налоговой системе» в соответствие с Законом «О личном подсобном хозяйстве».

Также парламентарии рассмотрели и утвердили заключение комитета-соисполнителя на данный проект закона.

На заседании Комитета Народного Совета по транспорту и связи парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Концепция проекта закона определяет общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов, а также общие условия предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортной инфраструктуры.