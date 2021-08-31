Парламентарии продолжили работу в комитетах (31.08.2021)

Комитеты и комиссии

Во вторник, 31 августа, продолжилась законопроектная работа в комитетах Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии рассмотрели и утвердили план законопроектной работы Комитета на сентябрь 2021 года.

Такая же цель – утверждение плана законопроектной работы Комитета на сентябрь – была сегодня и у Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Также на заседании обсуждались замечания заинтересованных органов к отдельным положениям проекта закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике», который направлен на установление и обеспечение основных гарантий прав и законных интересов ребёнка в ДНР, создание правовых, социально-экономических условий для их реализации. По результатам заседания было принято решение учесть предоставленные замечания и внести соответствующие правки в итоговую редакцию законопроекта.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности при процедурах реорганизации субъектов хозяйствования и при введении временных администраций, направлен на устранение пробелов в законодательстве относительно вопроса получения лицензий арендаторами государственного недвижимого имущества (его части), правопреемниками реорганизованных субъектов хозяйствования и временными администрациями.

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике продолжил рассмотрение замечаний и предложений к проекту закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», направленному на формирование законодательной базы для надлежащего осуществления финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. Парламентарии обсудили заключения Министерства юстиции, Министерства государственной безопасности и Верховного Суда на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств». Целью данного законопроекта является усовершенствование законодательства в сфере оборота лекарственных средств, что позволит устранить трудности, возникающие при ввозе лекарственных препаратов в Донецкую Народную Республику, нормализовать графики и сроки поставок лекарственных препаратов, а также урегулировать вопросы приобретения и продажи организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность, определённых групп товаров, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению населения Республики качественными товарами в широком ассортименте.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению замечаний и предложений к проекту закона «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике».

Цель законопроекта − совершенствование регулирования правоотношений в сфере организации комплектования, хранения, учёта и использования архивов и архивных документов и управления архивами для обеспечения их безопасности и сохранности, всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.

На заседании Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству парламентарии рассмотрели ряд обращений, поступивших от граждан и юридических лиц, о разъяснении норм Гражданского кодекса ДНР, а также предложения по усовершенствованию действующего законодательства.

Указанные обращения будут проанализированы Комитетом, в установленные законодательством сроки заявителям будут предоставлены исчерпывающие разъяснения.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству рассмотрел замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов на проект закона «Об административной ответственности в отрасли связи», направленный на усовершенствование правового регулирования вопросов привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере связи.

Также в ходе заседания в целях обеспечения реализации единой государственной политики в сфере организации видеоконтроля парламентарии обсудили нормы законопроекта «Об административной ответственности за нарушение запрета и ограничений по использованию систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер на территории Донецкой Народной Республики».

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