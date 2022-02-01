Парламентарии продолжили работу в комитетах и комиссиях (01.02.2022)

Во вторник, 1 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

Проект закона направлен на уточнение полномочий Правительства Донецкой Народной Республики относительно установления особенностей лицензирования отдельных видов деятельности для организаций государственной формы собственности, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике рассмотрен проект закона «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», который устанавливает порядок формирования и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Также парламентарии обсудили проект закона «Об основах обязательного социального страхования», который определяет принципы и общие правовые, финансовые и организационные основы обязательного социального страхования лиц в Донецкой Народной Республике.

Проект закона разработан в целях повышения эффективности функционирования системы обязательного социального страхования и качества предоставления страхового обеспечения по отдельным видам обязательного социального страхования застрахованным лицам, обеспечения реализации задач, возложенных на страховщиков (органы управления государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики).

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над проектом закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которым устраняются коллизии и пробелы в действующем законодательстве.

В целом же принятие законопроекта создаст необходимую правовую основу для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов в сфере использования современных информационных технологий. На заседании рассмотрены замечания и предложения к проекту закона.

Члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили положения проекта закона «О саморегулируемых организациях», разработанного в целях реализации единой государственной экономической политики по защите интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также для усиления их ответственности перед потребителями производимых товаров, работ и услуг.

Кроме того, парламентарии обсудили предложения и замечания к законопроекту «О публично-правовых компаниях», которым предлагается закрепить правовое положение публично-правовых компаний и правовой статус их имущества, систему управления публично-правовой компанией, порядок создания, реорганизации и ликвидации таких компаний.

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре рассмотрел замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О культуре», которым предлагается закрепить порядок образования централизованной клубной системы.

Кроме того, проектом закона конкретизируются условия формирования кадрового состава организаций культуры и предоставляются дополнительные права муниципальным музеям.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», которым предусмотрена актуализация норм действующего Уголовно-процессуального кодекса ДНР. Принятие соответствующих поправок позволит повысить эффективность осуществления уголовного процесса в Республике.

Также парламентарии обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», разработанного в целях гармонизации уголовного законодательства Республики с нормами российского права.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства рассмотрел заключения заинтересованных органов на законопроект «Об обращении лекарственных средств».

Настоящим проектом закона предлагается установить систему обращения лекарственных средств, разработанную с учётом интересов и приоритетов отечественной фармацевтической промышленности. В целом же его принятие будет способствовать усовершенствованию законодательного регулирования правоотношений в указанной сфере.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты рассмотрели заключения на проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», который направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной государственной политики в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтёрства).

Проект закона устанавливает основы правового регулирования добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности, определяет возможные формы поддержки такой деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях широкого распространения и развития добровольческой (волонтёрской) и благотворительной деятельности в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, на котором парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с организацией деятельности Временной комиссии.

Также состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, в ходе которого были подведены итоги работы за отчётный период с 1 ноября 2021 года по 1 февраля 2022 года и рассмотрен вопрос о продлении срока полномочий Временной комиссии.