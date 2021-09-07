Парламентарии продолжили работу в комитетах и комиссиях (07.09.2021)

Во вторник, 7 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Комитет Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству продолжил работу над проектом закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики», который разработан в рамках совершенствования правовой базы, необходимой для осуществления гражданами своих жилищных прав, закреплённых Конституцией Донецкой Народной Республики.

На заседании Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике парламентарии рассмотрели обращения, поступившие в адрес Комитета, и провели их правовой анализ.

По результатам заседания было принято решение подготовить и направить заявителям квалифицированные обоснованные письменные ответы со ссылками на законодательство Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите ветеранов войны» и статьи 72 и 123 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». Целью проекта является устранение коллизий, возникших при практическом применении норм Закона «О социальной защите ветеранов войны», регулирующих социальное обеспечение и социальную защиту ветеранов войны, а также членов их семей.

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором депутаты проработали проект закона «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Главной целью проекта закона является повышение качества государственных (муниципальных) нужд за счёт реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования до приёмки и анализа контрактных результатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Работа над законопроектом будет продолжена с учётом замечаний и предложений заинтересованных органов.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел дополнительные замечания и предложения заинтересованных органов к законопроекту «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Цель его принятия − устранение коллизий и пробелов в правовом регулировании в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, а также создание правовой основы для реализации конституционных прав граждан, защиты общественных и государственных интересов в сфере использования современных информационных технологий. Работа над проектом закона будет продолжена при участии представителей заинтересованных органов.

Члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили концепцию проекта закона «Об акционерных обществах», которым планируется закрепить в соответствии с Гражданским кодексом ДНР порядок создания, реорганизации, ликвидации и правовое положение акционерных обществ. Также законопроектом будут установлены права и обязанности акционеров и нормы, направленные на обеспечение защиты прав и интересов акционеров.

Кроме того, парламентарии рассмотрели обращения граждан и органов государственной власти о разъяснении норм действующего законодательства в рамках ведения Комитета.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре депутаты продолжили работу над проектом закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Донецкой Народной Республики».

Указанный законопроект направлен на урегулирование отношений, возникающих в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Донецкой Народной Республике. Также им определены общие принципы государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории ДНР.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил рассмотрение замечаний и предложений заинтересованных органов на законопроект «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Проектом закона устанавливаются общие нормы об административной ответственности, конкретные административные правонарушения по видовым объектам противоправного посягательства и санкции за их совершение, а также определяются субъекты административной юрисдикции.

Работа над проектом кодекса будет продолжена при участии представителей заинтересованных органов государственной власти.

Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике рассмотрел проект закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который призван обеспечить дополнительными гарантиями по социальной поддержке данную категорию граждан при помощи комплекса социальных мер, обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, получения дополнительного образования, медицинского обслуживания, реализации права на труд, судебную защиту и т.п.

Кроме того, парламентарии обсудили проект закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики», который разработан в целях создания единого правового регулирования жилищных отношений, а также урегулирования общественных отношений с участием граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам возникновения, осуществления и прекращения права пользования жилыми помещениями, требований к жилым помещениям, обеспечения сохранности, содержания и ремонта жилищных фондов и т. д.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели проект закона «О физической культуре и споте» в новой редакции. Проект закона устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике, определяет основные принципы законодательства в указанной сфере и является в ней базовым нормативным актом.