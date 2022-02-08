Парламентарии продолжили работу в комитетах и комиссиях (08.02.2022)

Во вторник, 8 февраля, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проект закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Донецкой Народной Республике».

Целью проекта закона является формирование нормативной правовой базы Донецкой Народной Республики, определяющей правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности потребительских обществ и их союзов, которые будут составлять потребительскую кооперацию Донецкой Народной Республики.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект закона «О концессионных соглашениях».

Целью проекта закона является формирование нормативной правовой базы для привлечения инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике депутаты рассмотрели проекты законов «О водоснабжении и водоотведении» и «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики».

Проект закона «О водоснабжении и водоотведении» регулирует качество питьевой воды, безопасность стоков, сбрасываемых в природные водоемы или грунт, правила поставки горячей и холодной воды и учет количества ее потребления.

Проект закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики» разработан в целях создания единого правового регулирования жилищных отношений, а также урегулирования общественных отношений с участием граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам возникновения, осуществления и прекращения права пользования жилыми помещениями; требований к жилым помещениям; обеспечения сохранности, содержания и ремонта жилищных фондов и т.д.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству рассмотрел обращения, поступившие от жителей Республики и органов государственной власти.

В частности, парламентарии обсудили обращение гражданина о разъяснении порядка применения нотариально удостоверенных доверенностей на продажу недвижимости на территории Республики, а также обращение Министерства информации ДНР о толковании отдельных положений Закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Комитет Народного Совета по образованию, науке и культуре продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О культуре», которым закрепляется порядок образования централизованной клубной системы.

Также законопроектом конкретизируются условия формирования кадрового состава организаций культуры и предоставляются дополнительные права муниципальным музеям.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству обсудил положения законопроекта «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства парламентарии рассмотрели заключение Правительства на проект закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и ее компонентов».

Напомним, законопроектом предлагается наделить органы исполнительной власти полномочиями по определению порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Донецкой Народной Республики». Работа над поправками будет продолжена при участии всех заинтересованных органов.

Также, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты рассмотрели заключения на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

Проект закона приводит в соответствие с Законом «Об образовании» структуру системы образования и типы образовательных организаций.

Принятие законопроекта позволит избежать юридических коллизий и неоднозначной трактовки норм Закона «О физической культуре и спорте», затрагивающих сферу образования.