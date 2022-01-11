Парламентарии продолжили работу в комитетах и комиссиях (11.01.2022)

Во вторник, 11 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета.

Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», который направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере свободы совести, свободы вероисповедания и религиозных объединений, а также на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации.

Комитет Народного Совета по безопасности и обороне обсудил проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».

Целью проекта закона является совершенствование правового регулирования проведения дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республике с учётом опыта законодательного регулирования аналогичной сферы деятельности в Российской Федерации.

На заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства парламентарии обсудили вопросы организации и планы законопроектной работы на период предстоящей весенней сессии парламента.

Кроме того, депутаты продолжили работу над обращениями граждан, организаций и органов государственной власти, поступающих в адрес Комитета.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудил положения проекта закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и статью 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях».

Законопроектом устанавливается запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в сети интернет информации о способах самодельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия. Также предусмотрены нормы, которые позволят обеспечить реализацию указанного запрета на практике.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудил предложения Фонда государственного имущества ДНР по внесению изменений в Гражданский кодекс Республики. Предлагаемые поправки позволят Фонду реализовать свои полномочия в сфере управления бесхозяйным недвижимым имуществом и имуществом, обращённым в собственность ДНР, а также в сфере аренды государственного имущества.

Кроме того, парламентарии рассмотрели заключение Центрального республиканского банка на проект закона «Об акционерных обществах». Работа над законопроектом будет продолжена с учётом поступивших замечаний и предложений.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над обращениями граждан, организаций и органов государственной власти, поступающими в адрес Комитета.

В частности, рассмотрен ряд предложений по усовершенствованию действующего законодательства Республики и обращений о разъяснении норм действующих нормативных правовых актов. В установленные законодательством сроки заявителям будут предоставлены аргументированные ответы.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике». Целью проекта Закона является совершенствование бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике, а также установление особенностей регулирования закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. По результатам изучения проекта закона, утверждено заключение Комитета-соисполнителя о рекомендации проекта закона к рассмотрению Народным Советом с учетом рекомендаций, изложенных в заключении.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике депутаты рассмотрели проекты законов «О погребении и похоронном деле» и «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Проект закона «О погребении и похоронном деле» предоставляет гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожеланий родственников, гарантий предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего. А также устанавливает нормы по организации, размещению и содержанию мест погребения. В частности, предусматривается проведение особых санитарных, экологических мер, обеспечивающих безопасность для окружающих при выборе мест погребения.

Целью проекта закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» является защита прав и интересов, граждан Донецкой Народной Республики, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий указанной катастрофы, а также определение государственной политики в сфере социальной поддержки этой категории граждан.

Также, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. Депутаты рассмотрели заключения на проект закона «О внесении изменения в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте». Проект закона направлен на уточнение полномочий федераций по виду (видам) спорта, включенных в реестр аккредитованных федераций по виду (видам) спорта.

Состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины на котором парламентарии рассмотрели вопросы связанные с организацией деятельности Временной комиссии в 2022 году, а также обсудили порядок распределения новогодних подарков среди детей, проживающих в прифронтовых населённых пунктах Донецкой Народной Республики.