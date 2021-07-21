Парламентарии продолжили работу в комитетах и комиссиях (21.07.2021)

В среду, 21 июля, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Законопроект направлен на гармонизацию законодательства Республики с законодательством Российской Федерации в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над проектом закона «О коммерческой тайне», направленным на создание правовых условий для эффективного функционирования в Республике рынка товаров, работ и услуг, а также предупреждение случаев недобросовестной конкуренции.

В частности, предлагается законодательно урегулировать вопросы, касающиеся законных оснований отнесения информации к коммерческой тайне, определения прав обладателя коммерческой тайной, разумной достаточности мер по её охране, регулирования отношений работодателя и работника в сфере охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, возникновения имущественных прав на информацию, составляющую коммерческую тайну. На заседании были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту, поступившие от заинтересованных органов.

Комитет Народного Совета по транспорту и связи совместно с представителями Министерства транспорта ДНР продолжил разработку проекта закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Донецкой Народной Республике», который регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. На заседании парламентарии в том числе обсудили поступившие в адрес Комитета обращения граждан.

На Комитете Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству рассматривались два проекта закона.

Рассмотрен проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», который направлен на формирование и совершенствование административного законодательства Донецкой Народной Республики, его систематизацию и структурирование.

Кроме того, парламентарии совместно с представителями заинтересованных органов обсудили положения проекта «Градостроительный кодекс Донецкой Народной Республики», определяющие полномочия государственных органов в сфере градостроительства.