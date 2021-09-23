Парламентарии продолжили работу в комитетах и комиссиях (23.09)

В четверг, 23 сентября, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В ходе очередного заседания Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике продолжил обсуждение проекта закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также рассмотрел замечания и предложения, поступившие к нему.

В целом законопроект направлен на формирование законодательной базы для надлежащего осуществления финансового мониторинга в Донецкой Народной Республике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём, и финансированию терроризма.

По итогам заседания принято решение продолжить рассмотрение законопроекта, а также замечаний и предложений к нему с участием заинтересованных органов.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Он направлен на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации в сфере лицензирования в части актуализации перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, что будет способствовать реализации государственной политики в сфере поддержки и развития предпринимательства, содействию развития субъектов хозяйственной деятельности, позволит уменьшить нагрузку на бизнес как регулятивную, так и финансовую, связанную с оплатой стоимости отдельных лицензий.

Комитет Народного Совета по уголовному и административному законодательству продолжил работу над положениями проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Законопроект призван урегулировать общественные отношения в сфере административной ответственности, а также установить общие начала, перечень административных правонарушений, субъекты административной юрисдикции и порядок привлечения к административной ответственности. Работа над ним будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства обсудил замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств».

Принятие законопроекта позволит нормализовать графики и сроки поставок лекарственных препаратов, устранить препятствия, возникающие при ввозе лекарственных препаратов на территорию ДНР. Им также урегулируются вопросы приобретения и продажи отдельных групп товаров организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность.

В настоящее время Комитет продолжает работу над заключениями заинтересованных органов на законопроект.