Парламентарии продолжили работу в комитетах и комиссиях (25.01.2022)

Во вторник, 25 января, продолжилась законопроектная работа в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили проект закона «О ветеранах».

Целью проекта закона является формирование нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, определяющего статус ветеранов различных категорий, а также регулирующего их социальное обеспечение и социальную защиту.

На заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики».

Данный проект закона предусматривает социальную поддержку отдельных категорий работников, устанавливает дополнительные льготные категории граждан, имеющих право на получение бесплатного твёрдого топлива (угля), и в целом направлен на улучшение механизма реализации социальной поддержки отдельных категорий работников.

Кроме того, парламентарии приступили к разработке проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Проект закона разрабатывается в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Также начата работа над проектом закона «О Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», который определяет правовую основу формирования и деятельности Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Цель предлагаемых в законопроекте изменений – актуализация действующих норм Закона и приведение их в соответствие со сложившимися в Республике правовыми реалиями. На заседании рассмотрены замечания и предложения по доработке законопроекта.

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству продолжил работу над проектом закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики и Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», призванным обеспечить надлежащие условия для качественного и эффективного отправления правосудия.

Кроме того, парламентарии обсудили положения законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О культуре», разработанного в целях устранения пробелов, выявленных в ходе применения Закона. Также на заседании рассмотрено обращение Министерства юстиции о рассмотрении возможности внесения изменения в отдельные переходные положения Гражданского кодекса ДНР.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре депутаты обсудили предложения и замечания Правительства ДНР по доработке проекта закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О культуре».

Предлагаемые ко внесению изменения предусматривают закрепление в Законе нормы, гарантирующей несовершеннолетним право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. Также предусматривается право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам. Работа над законопроектом продолжается при участии представителей заинтересованных органов.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте», который направлен на уточнение полномочий федераций по виду (видам) спорта, включённых в реестр аккредитованных федераций по виду (видам) спорта.

Кроме того, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, на котором парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с организацией деятельности Временной комиссии.