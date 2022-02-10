Парламентарии продолжили работу в Комитете Народного Совета по промышленности и торговле

В четверг, 10 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором обсуждался проект закона в сфере лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности.

В связи с отсутствием достаточного обоснования необходимости внесения отдельных изменений, предусмотренных проектом закона, в части введения дополнительных оснований, предусматривающих упрощённую процедуру переоформления лицензии, принято решение о нецелесообразности дальнейшей работы над проектом закона.