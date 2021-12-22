Парламентарии продолжили работу в сфере совершенствования экономической политики в Республике

Во вторник, 21 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту «О системе стратегического планирования».

В заседании приняли участие представители Министерства экономического развития, Центрального Республиканского Банка, Министерства финансов, а также Министерства доходов и сборов ДНР.

О заседании рассказала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Мы рассмотрели законопроект «О системе стратегического планирования», разработанный Министерством экономического развития ДНР. Данный законопроект направлен на формирование системы стратегического планирования Донецкой Народной Республики и устанавливает правовые основы стратегического планирования в Республике, координации стратегического управления и бюджетной политики, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия, в том числе с общественными, научными и иными организациями, в сфере стратегического планирования. Вместе с тем законопроектом устанавливаются принципы организации и функционирования такой системы, структура, участники и их полномочия, документы стратегического планирования. Следует отметить, что основой разработки законопроекта послужил законодательный опыт Российской Федерации, а именно положения Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Принятие законопроекта будет способствовать реализации на практике реальных методов стратегического планирования, что позволит в целом повысить эффективность системы государственного управления, объединить стратегическое и бюджетное планирование в Республике.

По итогам заседания Комитетом принято решение продолжить дальнейшее рассмотрение законопроекта с участием заинтересованных органов», – сказала Марина Жейнова.