Парламентарии продолжили совершенствование Закона «О государственной гражданской службе»

В среду, 13 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором депутаты продолжили обсуждение проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе».

Один из разработчиков данного проекта закона, член Комитета Сергей Абуков рассказал пресс-службе Народного Совета о некоторых предусматриваемых законопроектом изменениях.

«На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики действует Закон «О государственной гражданской службе», в соответствии с которым подготовка государственных гражданских служащих возможна путём заключения договора о целевом обучении или договора о целевом приёме между государственным органом и гражданином с обязательством прохождения гражданской службы после окончания обучения.

Однако действующий Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» предусматривает механизм подготовки специалистов исключительно путём заключения договоров о целевом обучении, что соответствует положениям законодательства, действующего в Российской Федерации.

Предусмотренные проектом закона изменения в части подготовки специалистов направлены на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», – рассказал парламентарий.

Заместитель председателя Комитета Александра Усачёва также прокомментировала итоги заседания.

«В настоящее время Комитетом проводится анализ замечаний и предложений к проекту закона. По его завершению будет проведено обсуждение указанных замечаний и предложений совместно с представителями профильного министерства.

Отмечу, что изменения, которые предлагаются к внесению в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», в целом благотворно повлияют на весь механизм профессионального развития государственных гражданских служащих», – подчеркнула Александра Усачёва.