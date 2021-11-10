Парламентарии продолжили законопроектную работу, направленную на развитие зернового комплекса

В среду, 10 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели предложения по доработке проекта закона «О зерне».

В мероприятии приняли участие представители Администрации Главы Донецкой Народной Республики, Правительства, Аппарата Народного Совета, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Валерий Скороходов поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодня мы продолжили обсуждение предложений, поступивших в адрес Комитета из Министерства агропромышленной политики и продовольствия, к проекту закона «О зерне». Совместно с представителями заинтересованных органов, мы с особым вниманием подошли к вопросу реализации отдельных правовых норм данного проекта, в частности коснулись критериев, связанных с финансированием. Это касается, в первую очередь, создания Республиканского фонда зерна для обеспечения продовольственной безопасности и потребностей населения Донецкой Народной Республики в зерне.

Кроме того, проектом закона предусмотрено создание Государственной информационной системы мониторинга оборота зерна и продуктов переработки зерна в целях обеспечения учета объёма партии зерна и объёма партии продуктов переработки зерна при их обращении.

По итогам заседания принято решение о продолжении совместной работы над данным проектом закона», – сообщил парламентарий.