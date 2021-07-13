Парламентарии продолжили законотворческую деятельность (13.07.2021)

Сегодня, 13 июля, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики продолжили законопроектную деятельность в комитетах и комиссиях.

Состоялось очередное заседание Комитета Народного совета по бюджету, финансам и экономической политике, в ходе которого парламентарии рассмотрели поступившие от заинтересованных органов замечания и предложения к:

проекту закона «О внесении изменений в Закон ДНР «О налоговой системе » , предусматривающему введение в налоговое законодательство отдельного вида налога – «утилизационного налога» – и устанавливающему категории плательщиков такого налога, объект и базу налогообложения, ставки утилизационного налога и порядок его исчисления, отчётный период, порядок и сроки уплаты такого налога, что позволит улучшить экологическую обстановку в Донецкой Народной Республике и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан в сфере охраны окружающей среды;

, предусматривающему введение в налоговое законодательство отдельного вида налога – «утилизационного налога» – и устанавливающему категории плательщиков такого налога, объект и базу налогообложения, ставки утилизационного налога и порядок его исчисления, отчётный период, порядок и сроки уплаты такого налога, что позволит улучшить экологическую обстановку в Донецкой Народной Республике и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан в сфере охраны окружающей среды; проекту закона «О внесении изменений в Закон ДНР «О налоговой системе», устанавливающему механизм администрирования отдельных налогоплательщиков, состоящих на учёте в Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики, в части особенностей определения места подачи отчётности и уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, критериев отнесения к таким налогоплательщикам, что позволит усовершенствовать процедуру администрирования отдельных налогоплательщиков, а также будет способствовать упрощению ведения учёта и отчётности налогоплательщиками.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии обсудили поступивший официальный отзыв Правительства Донецкой Народной республики на законопроект «О внесении изменения в статью 20 Закона Донецкой Народной Республики «Об отпусках». Рассматриваемым законопроектом предлагается расширить круг лиц, которым в соответствии с Законом «Об отпусках» по их желанию на основании письменного заявления предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Обозначенный отпуск может быть предоставлен полностью или по частям. Работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.

Также сегодня состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. На повестке дня стояло обсуждение поступивших заключений на проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильных дорогах», «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «О городском электрическом транспорте».

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Проект закона направлен на урегулирование проблемных вопросов осуществления лицензирования отдельных видов деятельности для организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения и газоснабжения, что будет способствовать оптимизации их деятельности, а также поспособствует совершенствованию законодательства о лицензировании ДНР.

Состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. На повестке дня проект закона «Об основах туристской деятельности». Проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в сфере туристской деятельности и является базовым нормативным актом для всей отрасли туризма, устанавливая правовые основы осуществления туристской деятельности. Целью является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг, а также защита прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности.

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям рассмотрел замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменений в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О средствах массовой информации» и статью 18 Закона Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях», поступившие от заинтересованных органов.

Цель проекта закона − установление запрета на распространение в средствах массовой информации, а также в сети интернет информации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатки и взрывных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или переделки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного оружия.

Члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», направленного на законодательное закрепление порядка продления срока рассмотрения дел в апелляционном и кассационном порядке.

Так, законопроектом предлагается предоставить полномочия председателю Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР как председателю суда апелляционной инстанции решать вопросы о продлении срока рассмотрения дел в апелляционном порядке, а также предоставить полномочия Председателю Верховного Суда ДНР и его заместителям решать вопросы о продлении срока рассмотрения дел в кассационном порядке.

На заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменения в статью 66 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», который направлен на обеспечение единообразного подхода к разрешению вопросов, связанных с получением бесплатного высшего профессионального образования. Так, законопроектом предлагается установить случаи, при которых будет считаться, что лицо получает второе или последующее высшее профессиональное образование.

Также члены Комитета обсудили вопрос о предоставлении заключения комитета-соисполнителя на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе». Предлагаемые изменения затрагивают механизм подготовки государственных гражданских служащих, реализуемый путём заключения договора о целевом приёме или договора о целевом обучении между государственным органом и гражданином с обязательством последующего прохождения гражданской службы после окончания обучения в течение определённого срока.