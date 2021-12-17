Парламентарии продолжили законотворческую деятельность в сфере образования
Сегодня, 17 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О внесении изменений в статью 38 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».
Председатель Комитета Наталья Волкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.
«Сегодня мы обсудили изменения, предлагаемые ко внесению в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», которые имеют социальное значение.
В частности, нами рассмотрены нормы статьи 38 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», которые регламентируют охрану здоровья обучающихся, организацию и оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях.
Особое внимание было уделено уточнению норм, регламентирующих обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской помощи.
Отмечу, что данный проект закона разработан в рамках синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», – рассказала парламентарий.
Наталья Волкова добавила, что по итогам обсуждения принято решение внести проект закона на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики в порядке законодательной инициативы.