Парламентарии продолжили законотворческую деятельность в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений

В среду, 15 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Паршин.

«Сегодня мы обсудили итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» с учётом замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных органов.

Проект закона призван устранить юридический пробел, выявленный в ходе правоприменительной практики, а также закрепить в Законе Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» нормы, предусматривающие механизм создания централизованной религиозной организации местными религиозными организациями.

Также стоит отметить, что данный проект закона разработан в соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, одним из направлений которой является гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации», – отметил парламентарий.