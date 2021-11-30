Парламентарии продолжили законотворческую деятельность в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений

Во вторник, 30 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии рассмотрели заключения, поступившие на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Паршин.

«Сегодня на заседании нами были рассмотрены заключения на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», поступившие от заинтересованных органов.

Проект закона предполагает введение в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» такой категории, как «свобода совести», которая включает в себя том числе такое понятие, как «свобода вероисповедания».

Кроме того, вводится новая юридическая конструкция, конкретизирующая условия, необходимые для признания объединения граждан религиозным.

Отмечу, что проект закона разработан в соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, которая предполагает в том числе гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации», – отметил парламентарий.