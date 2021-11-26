Парламентарии продолжили законотворческую работу в социальной сфере

В пятницу, 26 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили поступившие в адрес Комитета замечания и предложения к проекту закона «О погребении и похоронном деле».

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Управления Народной милиции, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной политики, администрации города Донецка.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня мы рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «О погребении и похоронном деле», поступившие в адрес Комитета.

Данный проект закона следует брать за основу при организации похоронного дела как самостоятельного вида деятельности, так как он регулирует отношения, возникающие между физическими лицами, государственными органами власти, органами местного самоуправления, а также иными участниками отношений в данной сфере.

Проект закона определяет полномочия Правительства, исполнительных органов власти, органов местного самоуправления по организации похоронного дела.

Кроме того, проектом закона предоставляются гарантии погребения умершего с учётом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожеланий родственников, гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умершего, а также устанавливаются нормы по организации, размещению и содержанию мест погребения. В частности, предусматривается проведение особых санитарных, экологических мер, обеспечивающих безопасность для окружающих при выборе мест погребения. Эти и другие задачи призван разрешить данный проект закона.

Добавлю, что проект закона направлен на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации в части урегулирования правоотношений в сфере похоронного дела», – заключила парламентарий.

Юлия Крюкова добавила, что работа над проектом закона «О погребении и похоронном деле» будет продолжена с участием заинтересованных органов.