Парламентарии провели субботник и подарили игровую площадку селу Хомутово

Сегодня, 17 апреля, Председатель парламента Владимир Бидёвка и депутаты приняли участие в акции «Ударное утро в Хомутово», инициированной Народным Советом.

Подробно о цели визита в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал спикер парламента.

«Сегодня мы вместе с группой депутатов приехали в село Хомутово в Новоазовском районе Республики, где накануне силами парламентариев была установлена детская площадка. Мы решили, что помимо площадки будет здорово и помочь в благоустройстве прилегающей территории, соответственно, провели дополнительно и небольшой субботник», – сообщил Владимир Бидëвка.

Также в ходе акции парламентарии оказали содействие в благоустройстве прилегающей территории – провели весеннюю обработку и обрезку деревьев, убрали опавшую листву.

Подводя итоги поездки, Владимир Бидёвка отметил:

«Судя по тому, что ребята уже катаются на качелях, звучит детский смех, наш подарок им пришёлся по душе, и это самое главное. Хочется, чтобы наши дети получали как можно больше хороших эмоций, и мы, пусть и такими небольшими поступками, надеюсь, дарим им счастливые моменты.

Хочу сказать, что как бы не хотелось некоторым на Украине, чтобы наши дети сидели в подвалах, этого не будет. Мы настроены на мирное будущее и будем делать всё, чтобы оно наступило как можно скорее», – отметил Председатель парламента.

Также в рамках мероприятия для депутатов, принявших участие в субботнике, была проведена небольшая экскурсия по музейной комнате при сельской администрации.