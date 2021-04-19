Парламентарии провели воскресный день с ребятами из пяти городов Республики

В воскресенье, 18 апреля, для юных жителей городов Енакиево, Снежное, Углегорска, Юнокоммунаровска и села Озеряновка города Горловки было организовано посещение Государственного предприятия «Донецкий цирк «Космос», в котором демонстрировалась увлекательная программа «И в шутку, и всерьёз».

В мероприятии приняли участие депутаты Т.В. Журавлева, Ю.И. Покинтелица, А.А. Сереженко, Н.И. Стрельчук. Акция состоялась в рамках социальной программы «Дети Республики». На манеже ребят радовали дрессированные попугайчики, обезьянки, собачки, вьетнамские свинки, кошечки, а также воздушные акробаты и веселый клоун.

Впечатлениями о мероприятии с пресс-службой Народного Совета поделилась парламентарий Ольга Кравцова:

«Поездка в цирк организована с целью разнообразия досуга детей прифронтовых городов, среди которых немало ребят отцы которых погибли при защите Донецкой Народной Республики. Посещение цирка стало для них ярким событием, позволившим погрузиться в удивительный мир, а также вызвало массу положительных эмоций».

Депутат Народного Совета Наталья Стрельчук добавила:

«Дети при просмотре программы получили массу положительных эмоций, радовались и смеялись. Хочу выразить благодарность руководству столичного цирка «Космос» и замечательным артистам за возможность посетить детям удивительный мир цирка!»