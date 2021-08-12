Парламентарии провели встречи с жителями населённых пунктов Республики

Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики продолжили работу в округах, где встретились с жителями городов и районов.

Парламентарии Владислав Бердичевский и Виталий Кравец провели сход граждан в селе Яковлевка Ясиноватского района.

На встрече были подняты вопросы в том числе о порядке получения бытового угля для постоянно проживающих в селе жителей, соблюдении противопожарного режима, эпизоотической ситуации в районе, благоустройстве улицы.

Гражданам были даны разъяснения, некоторые из вопросов – взяты на контроль.

В городе Шахтёрске состоялся приём граждан по личным вопросам депутатом Народного Совета Ольгой Кравцовой.

На приёме к парламентарию обратился житель Шахтёрска по вопросу обеспечения твёрдым бытовым топливом. Обращение взято Ольгой Кравцовой на личный контроль.

В общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина Ворошиловского района города Донецка состоялся приём граждан, который провёл депутат Народного Совета Ярослав Лисобей.

На приёме жители района обратились к парламентарию с вопросами о возможности получения средств реабилитации, работе территориальных центров, отчуждении имущества, предоставлении гуманитарной помощи инвалиду II группы и другими проблемами. На все вопросы даны подробные разъяснения.

Депутат Народного Совета Наталья Пшеничная провела личный приём граждан в общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина Кировского района города Донецка. В ходе приёма жители обратились к депутату с вопросами относительно оформления СНИЛС, регистрации на портале «Госуслуги».

Депутат Народного Совета Абду Тамер Хассан провёл сход граждан в Кировском. Жителями поднимались вопросы о перебоях в подаче электрической энергии в дома, ремонте дорог и уличного освещения, дефиците специалистов медицинской сферы. Участники встречи обсудили возможность проведения центральной канализации улицы и вакцинирование граждан старше 60 лет против новой коронавирусной инфекции.

В ходе встречи большое внимание было уделено паспортизации населения, а также процедуре упрощённого получения СНИЛС и регистрации на портале «Госуслуги».

Депутат дал разъяснения по всем затронутым темам. Вопросы, которые нуждаются в более тщательном рассмотрении, были взяты на контроль.

Также Абду Тамер Хассан встретился с работниками муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад №19 города Кировское» для рассмотрения проблем, беспокоящих коллектив.

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся ремонта дорог в городе, возобновления автобусного маршрута Кировское – Макеевка – Кировское, и другие.

В ходе встречи также рассматривались темы получения паспортов Российской Федерации, оформления СНИЛС, который необходим для регистрации на портале «Госуслуги».

Депутат Народного Совета Максим Паршин провёл приём граждан в общественной приёмной администрации города Шахтёрска.

В ходе приёма поступило обращение по вопросу регулирования земельных отношений на территории Донецкой Народной Республики в части порядка списания существующей суммы задолженности по уплате за землю, на которое были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

Депутат Народного Совета Любомир Пушкин провёл сход граждан в городе Комсомольском Старобешевского района. Жителями города поднимались вопросы водоснабжения, ремонта дорог, внутригородского автобусного сообщения.

Депутат Народного Совета Алексей Дорофеев в общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина провёл личный приём жителей Кировского района города Донецка.

В ходе приёма жители района обратились к парламентарию с вопросами касаемо оформления СНИЛС и пересечения границы с Российской Федерацией.

В общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина города Шахтёрска состоялся приём граждан по личным вопросам депутатом Народного Совета Юлией Крюковой.

На приёме были рассмотрены обращения по вопросам предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, получения удостоверения участника боевых действий и нормы обеспечения твёрдым бытовым топливом.

Депутат Народного Совета Константин Кузьмин провёл личный приём граждан в прифронтовом Петровском районе города Донецка.

На приёме к депутату обратились жители района по вопросам предоставления постоянного места жительства и восстановления разрушенного жилья. На все вопросы даны детальные разъяснения.

В общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина Ворошиловского района столицы состоялся приём граждан депутатом Народного Совета Василием Перцевым.

Жители района задали депутату вопросы, касающиеся в том числе порядка регистрации на портале «Госуслуги», ошибок, возникающих после подачи заявления, и возможности их исправления.