Парламентарии проверили наличие отопления на социальных объектах Республики и в домах граждан

Депутаты Народного Совета ДНР провели мониторинг начала отопительного сезона в жилых и социальных объектах Республики. О результатах в интервью пресс-службе Народного Совета рассказали Александр Камышов, Юлия Крюкова и Ольга Кравцова.

Председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова посетила ряд социальных объектов города Шахтёрска.

«Я закреплена за Шахтёрским депутатским округом, поэтому моё внимание было приковано к учреждениям Шахтёрска. Так, я посетила управление труда и социальной защиты населения (УТЗСН), территориальный центр социального обслуживания администрации города Шахтёрска «Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов», а также муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Шахтёрский ясли-сад № 8 “Малыш”». На всех объектах был хороший температурный режим, все нормы подачи тепла соблюдались. По информации УТЗСН, по всему Шахтёрскому району все объекты социальной сферы получают теплоносители в полном объёме. Кроме того, отмечу, что в УТЗСН выполнялись все нормы масочного режима при предоставлении услуг населению», – подчеркнула парламентарий.

Секретарь Комитета по социальной и жилищной политике Ольга Кравцова рассказала о том, на каких объектах она проверила подачу тепла.

«Я посетила посёлок городского типа Сташковское, который относится к моему депутатскому округу. Непосредственно проинспектировали старт отопительного сезона в муниципальном общеобразовательном учреждении «Шахтёрская средняя школа № 1» и муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Шахтёрский ясли-сад № 16». Оба учреждения отапливаются, температурный режим соответствует санитарным нормам», – сообщила депутат.

Александр Камышов поделился опытом мониторинга социальных сетей для выявления нарушений сроков начала отопительного сезона и других проблем.

«Мои помощники предложили мониторить группы жителей населённых пунктов, которые относятся к моему депутатскому округу, в социальных сетях, в частности вконтакте, фейсбуке и инстаграме. Во время действия режима повышенной готовности и сложной эпидемиологической ситуации такая форма общения с нашими избирателями наиболее эффективна и удобна для всех сторон.

В итоге мы промониторили соцсети и уже порядка 15 домов стали получать тепло после нашего вмешательства. Одно из последних, поступивших ко мне обращений, начало решаться сегодня. Прорвало отопление на втором этаже одного из двухэтажных домов, потекла крыша. После моего обращения, благодаря тесному сотрудничеству с администрацией Червоногвардейского района города Макеевки, дело сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня перекрыли воду, а завтра ЖЭК начнёт работы по этому адресу.

Хочу отметить высокую эффективность мониторинга социальных сетей, это действительно помогает быстро реагировать на запросы наших граждан», – сказал парламентарий.