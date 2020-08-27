Парламентарии работают над изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс

В четверг, 27 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, на котором депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики.

Итоги заседания подвёл заместитель председателя Комитета Владимир Медведев.

«Сегодня мы рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики». Его главная цель – установление законодательного механизма к порядку доступа обвиняемого к материалам уголовного дела, которые содержат государственную тайну, а также обеспечение своевременного предупреждения участников уголовного процесса об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного следствия. Проект закона направлен на повышение эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения должностных и коррупционных преступлений», – сказал парламентарий.

В дальнейшем работа над проектом закона будет продолжена с привлечением представителей заинтересованных органов.