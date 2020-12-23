Парламентарии работают над повышением эффективности государственного управления в сфере организации деятельности Правительства

В среду, 23 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, на нём обсудили проект Закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 12 и 24 Закона Донецкой Народной Республики “О Правительстве Донецкой Народной Республики”».

Председатель Комитета Максим Кныш прокомментировал пресс-службе Народного Совета необходимость принятия изменений.

«Изменения, предусмотренные законопроектом, создают условия для привлечения Председателем Правительства министров и заместителей министров, руководителей иных органов исполнительной власти, их заместителей к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора.

Исключаются из этого механизма министры, заместители министров, руководители, заместители руководителей республиканских органов исполнительной власти, указанных в части 1 статьи 31 Закона «О Правительстве Донецкой Народной Республики». То есть руководители министерств и иных республиканских органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий», – сказал Максим Кныш.