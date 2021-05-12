Парламентарии работают над повышением уровня социальной защищённости граждан

В пятницу, 7 мая, было проведено расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике совместно с Комитетом Народного Совета по транспорту и связи и Комитетом Народного Совета по безопасности и обороне.

В заседании также приняли участие представители Министерства труда и социальной политики ДНР.

О результатах заседания пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова:

«Данное мероприятие было проведено в рамках совместной работы Народного Совета и органов исполнительной власти по реализации планов нормотворческой деятельности в 2021 году. Сегодня на заседании обсудили предложения от Министерства труда по подготовке следующих проектов законов:

«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Донецкой Народной Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Донецкой Народной Республикой»;

«Об общеобязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

Также на заседании обсуждалось внесение изменений в Законы Донецкой Народной Республики «О занятости населения», «О социальной защите ветеранов войны», «О транспорте», «О социальной защите инвалидов».

В ходе обсуждения было принято решение продолжить работу над проектами законов».