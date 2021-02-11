Парламентарии работают над проектом закона «О патриотическом воспитании»

В среду, 10 февраля, прошло расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в рамках которого парламентарии продолжили работу над проектом закона «О патриотическом воспитании».

На мероприятии присутствовали представители Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики и Молодёжного Парламента Донецкой Народной Республики.

Результаты заседания прокомментировал председатель Комитета Владимир Чекун.

«На заседании совместно с представителями профильного министерства и Молодёжного Парламента мы обсудили ряд вопросов, касающихся как понятийного аппарата законопроекта, так и норм относительно полномочий правоприменителей в указанной сфере. В проекте среди ключевых понятий будут «Отечество», «Патриотизм», «Патриотическое воспитание». Мы выслушали предложения как Молодежного Парламента по формулированию этих понятий, так и Министерства молодежи, спорта и туризма. Кроме того, рассмотрели цели и задачи патриотического воспитания, роль совещательно-консультативных органов в обозначенной сфере, порядок финансирования. В дальнейшем работа над законопроектом будет продолжена», – сказал Владимир Чекун.