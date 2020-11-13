Парламентарии работают над совершенствованием нормативной правовой базы Донецкой Народной Республики.

Сегодня, 13 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили проект закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».

Заместитель председателя Комитета Александра Усачёва рассказала о необходимости принятия законопроекта.

«Предлагается унифицировать используемые в тексте Закона «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» понятия с Законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Приводятся к единообразию отдельные положения законов в части наличия у государственного служащего гражданства Донецкой Народной Республики.

Кроме того, предлагается внести изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики» и в Закон «Об обороте лекарственных средств», которые унифицируют формулировки, касающиеся видов государственной службы», – сказала парламентарий.