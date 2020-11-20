Парламентарии работают над совершенствованием судебной системы

В пятницу, 20 ноября, прошло заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».

В частности, законопроект вносит изменения в следующие законы: «О судебной системе Донецкой Народной Республики», «О статусе судей» и «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики».

Об основных положениях законопроекта рассказала заместитель председателя Комитета Александра Усачёва.

«Изменения предусматривают установление предельного срока полномочий судей: для судей Верховного Суда Донецкой Народной Республики – 5 лет, для судей судов общей юрисдикции – 3 года.

Ужесточаются требования, предъявляемые к кандидатам на должности судьи. Для назначения на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики кандидат должен иметь стаж работы в области юриспруденции не менее 10 лет, из которых не менее 8 лет – на должности судьи. Для назначения на должность судьи Апелляционного суда Донецкой Народной Республики кандидат должен иметь стаж работы в области юриспруденции не менее 7 лет, из которых не менее 3 лет – на должности судьи», – рассказала парламентарий.

Александра Усачёва подчеркнула, что принятие проекта закона будет способствовать стимулированию профессионального роста судей и кандидатов на должность судьи, а также повышению качества отправления правосудия в Донецкой Народной Республике в целом.