Парламентарии работают над совершенствованием Уголовно-процессуального кодекса ДНР

В четверг, 10 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству. На заседании присутствовали представители Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности.

Участники мероприятия обсуждали проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс». Заместитель председателя комитета Владимир Медведев прокомментировал необходимость внесения изменений.

«Совместно с представителями заинтересованных органов мы обсудили возможность внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики в части устранения законодательного пробела и урегулирования вопросов реализации права обвиняемого и иных участников процесса на ознакомление с уголовным делом, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну», – сказал парламентарий.

По итогу заседания парламентарии приняли решение продолжить совместную работу над проектом закона.