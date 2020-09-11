Парламентарии работают над совершенствованием Уголовно-процессуального кодекса ДНР

Комитеты и комиссии

В четверг, 10 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству. На заседании присутствовали представители Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности.

Участники мероприятия обсуждали проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс». Заместитель председателя комитета Владимир Медведев прокомментировал необходимость внесения изменений.

«Совместно с представителями заинтересованных органов мы обсудили возможность внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики в части устранения законодательного пробела и урегулирования вопросов реализации права обвиняемого и иных участников процесса на ознакомление с уголовным делом, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну», – сказал парламентарий.

По итогу заседания парламентарии приняли решение продолжить совместную работу над проектом закона.

Новости по теме

Ольга Макеева и депутаты Народного Совета приняли участие в мероприятии по случаю Дня основания Ленинского района столицы

В профильном комитете продолжили работу над законопроектом об ответственном обращении с животными

Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”»

Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики и о порядке применения документов, оформленных и (или) содержащих сведения на украинском языке»