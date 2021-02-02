Парламентарии работают над улучшением «Положения о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств»

В понедельник, 1 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии рассмотрели предложения по разработке изменений в совместный приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики и Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики «Об утверждении “Положения о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств”».

На расширенном заседании присутствовали представители Министерства транспорта Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики и представители Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

О результатах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«Комитет Народного Совета по транспорту и связи, помимо законотворческой деятельности, оказывает содействие при разработке и реализации подзаконных нормативных правовых актов. «Положение о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств» было разработано ещё в 2015 году, после принятия Закона ДНР «Об автомобильном транспорте». За эти годы, с учётом всех изменений в Закон, Положение в значительной степени утратило основания для его применения, стало неработоспособным. В частности, возникли спорные вопросы по распределению полномочий, по актуальности отдельных норм, которые увеличивают нагрузку на правоприменителей, и т.д. На заседании мы заслушали предложения представителей Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства транспорта Донецкой Народной Республики касательно изменений и дополнений в «Положение о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств». Было принято решение продолжить работу над поиском эффективного механизма урегулирования данного спорного вопроса совместно с профильными Министерствами, которые предоставят свои предложения для совершенствования этого документа», – рассказал Александр Бондаренко.