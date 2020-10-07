Парламентарии работают над усовершенствованием Закона «О нормативных правовых актах»

Председатель Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш рассказал пресс-службе Народного Совета об изменениях, которые парламентарии планируют внести в Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах».

«С момента принятия Закона «О нормативных правовых актах» прошло более 4 лет. За это время, при практическом применении положений Закона выявили ряд неточностей и ошибок, которые существенно влияют на правоприменительную практику и требуют исправления.

Например, планируем установить более точные дефиниции понятий, используемых в Законе. Также в проекте уточняются формы и виды нормативных правовых актов, упрощается публичный доступ для правотворческих органов к проекту нормативного правового акта для проведения независимой правовой и антикоррупционной экспертиз. Будут конкретизированы положения, регулирующие проведение правовых экспертиз проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации и так далее.

В целом, принятие проекта закона позволит усовершенствовать законодательство в сфере правотворчества и реализации нормативных правовых актов», – сказал Максим Кныш.