Парламентарии рассмотрели изменения в законы о системе государственной службы ДНР и о государственной гражданской службе

В пятницу, 18 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”».

Председатель Комитета Максим Кныш прокомментировал пресс-службе Народного Совета необходимость принятия законопроекта.

«Законопроект усовершенствует законодательство в сфере государственной службы в части отнесения службы в органах доходов и сборов к государственной гражданской службе, а службы в таможенных органах – к иным видам государственной службы. Это обеспечит надлежащее прохождение государственной службы должностными лицами органов доходов и сборов и таможенных органов в условиях реформирования системы государственной службы», – сказал Максим Кныш.

Также парламентарий подчеркнул, что принятие законопроекта гармонизирует некоторые положения Закона «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» с положениями Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации».