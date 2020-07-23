Парламентарии рассмотрели механизмы повышения уровня медицинского и технического контроля перевозчиков

В среду, 22 июля, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в котором приняли участие представители Министерства транспорта, Министерства здравоохранения, Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, Горловского автомобильно-дорожного института и автомобильных перевозчиков.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко подвёл итоги заседания.

«Сегодня с коллегами из профильных ведомств мы рассмотрели и обсудили нормы Закона ДНР «Об автомобильном транспорте» в части выполнения автомобильными перевозчиками требований о проведении ежесменного предрейсового и послерейсового медицинского и технического осмотров водителей и транспортных средств.

Сейчас существует ряд проблем с выполнением и реализацией норм действующего Закона, как нормативно-правовых, так и технических.

Нам поступают регулярные жалобы на приёмах граждан о неудовлетворительном состоянии транспортных средств и физическом состоянии водителей, управляющими транспортными средствами как на городских, так и на междугородних маршрутах. Участились случаи ДТП по этим причинам.

Для консолидированного и взвешенного разрешения сложившейся ситуации Комитет пригласил все заинтересованные стороны. Рекомендовано представителям органов исполнительной власти организовать совместную рабочую группу для переработки и дополнения действующего НПА согласно действующему законодательству, с учётом интеграционной политики ДНР», – сказал парламентарий.