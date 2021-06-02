Парламентарии рассмотрели проблемные вопросы восстановления жилого фонда

Во вторник, 1 июня, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

В мероприятии приняли участие представители Общественного движения «Донецкая республика».

Об итогах работы Временной комиссии рассказал пресс-службе Народного Совета заместитель председателя Ринат Билялов.

«31 марта 2021 года на сходе жителей посёлка Октябрьский рудник Куйбышевского района города Донецка был поднят вопрос о ходе выполнения работ по восстановлению жилых объектов. Совместно с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства проработан перечень таких объектов, озвучены сроки выполнения восстановительных работ, а также проблемные вопросы.

Сегодня мы рассмотрели двадцать семь объектов, нуждающихся в восстановлении. Часть из них предполагается включить в программу капитальных инвестиций денежных средств. В отношении других объектов предстоит проведение верификации представителями гуманитарной организации, после успешного прохождения которой до конца 2021 года заявителям будет оказано содействие в получении строительных материалов для ведения восстановительных работ своими силами. Безвозмездная передача строительных материалов частным домовладельцам предусматривается также и Республиканской программой восстановления жилого фонда.

Кроме того, при непосредственном контроле со стороны администрации города Донецка ведётся разработка проектной документации по восстановлению несущих конструкций одного из домов. Также ряд жилых объектов включён в план подготовки к отопительному сезону 2021–2022 годов», – рассказал парламентарий.

Ринат Билялов подчеркнул, что работа Временной комиссии строится на живом, лишённом всякого бюрократизма и формализма общении, и главной её целью является выявление проблемных вопросов, стоящих перед жителями прифронтовых районов, и оказание своевременной помощи в их разрешении.