Сегодня, 6 июля, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели проект кодекса об административных правонарушениях.

Проект закона направлен на формирование и совершенствование административного законодательства Донецкой Народной Республики, его систематизацию и структурирование. Целью законопроекта является создание в Донецкой Народной Республике правовых основ защиты государства и общества от административных правонарушений.

Председатель Комитета Владимир Чекун прокомментировал итоги заседания.

«Сегодня на заседании Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму мы рассмотрели положения проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», касающиеся реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма. В частности, обсудили механизм работы административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Кроме того, рассмотрели положение, устанавливающее административное наказание за нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Обсудили статью, устанавливающую наказание за нарушение законодательства Донецкой Народной Республики о туристской деятельности, и ряд других вопросов. В целом заседание прошло продуктивно. Совместная работа с профильным комитетом над проектом кодекса об административных правонарушениях будет продолжена и в дальнейшем», – сказал Владимир Чекун.