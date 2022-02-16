Парламентарии рассмотрели ряд социально значимых законопроектов

Во вторник, 15 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии рассмотрели ряд социально значимых проектов законов.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Мы обсудили проекты законов, которые в той или иной мере затрагивают вопросы безопасности детей, а значит, имеют большое социальное значение.

Так, обсуждалась концепция проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Данный проект закона разрабатывается в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям», – сообщила парламентарий.

Также депутаты рассмотрели проект закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

«Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с определением мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, на территории Донецкой Народной Республики.

Кроме того, мы обсудили проект закона «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью установления порядка, целей формирования и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Отмечу также, что все три законопроекта направлены на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», – сказала Юлия Крюкова.

Комитетом принято решение продолжить работу над данными проектами законов.