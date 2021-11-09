Парламентарии рассмотрели вопросы государственного регулирования производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий

Во вторник, 9 ноября, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел предложения Молодежного Парламента Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели предложения Молодежного Парламента, направленные на внесения изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий» в части установления запрета на продажу алкогольной продукции в определенные дни (например, в День знаний – 1 сентября, в Международный день защиты детей – 1 июня, в Праздник последнего звонка и другие). Рассмотрели вопросы закрепления условий, при которых возможна продажа алкогольных напитков в объектах общественного питания.

Следует отметить, что предложенные изменения имеют широкую практику применения во многих субъектах Российской Федерации.

Представленный законопроект разработан в целях снижения объемов потребления алкогольной продукции, профилактики злоупотребления алкогольной продукцией и алкоголизма, уменьшения масштабов потребления алкогольной продукции на территории Донецкой Народной Республики, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, сокращения уровня смертности», – рассказала парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам рассмотрения проекта закона Комитетом принято решение продолжить дальнейшее его обсуждение с участием заинтересованных органов, в том числе с участием профильного комитета Народного Совета Луганской Народной Республики.

Кроме того, в ходе заседания Комитетом были рассмотрены обращения, поступившие в адрес Комитета.