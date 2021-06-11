Парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с разработкой проекта градостроительного кодекса

В пятницу, 11 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, посвящённое обсуждению вопросов, связанных с разработкой проекта градостроительного кодекса Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представители Научно-исследовательского и проектного института промышленного строительства «Донецкий промстройниипроект» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также председатель Комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

Председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению вопросов, связанных с разработкой проекта градостроительного кодекса Донецкой Народной Республики.

Градостроительным кодексом регулируются все градостроительные отношения в таких сферах, как планирование, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос, а также эксплуатация зданий и сооружений.

В настоящее время принятые Народным Советом с учётом курса Республики на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации законы, а также действующие на территории Республики временные положения не охватывают всю сферу градостроительных отношений. Возникла необходимость в их законодательном урегулировании.

Мы начали серьёзную подготовительную работу в данном направлении. Определяем общий подход в сфере регулирования градостроительной деятельности. Изучаем законодательную и нормативную базу Российской Федерации и российский правоприменительный опыт в данной сфере, но также учитываем наши реалии и особенности нашего административно-территориального устройства», – рассказал парламентарий.

Председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова, в свою очередь, добавила:

«Градостроительный кодекс – это сложная система правового регулирования особой группы отношений.

Действующее градостроительное законодательство по своей природе имеет комплексный характер, и применение его невозможно без учёта иных норм, содержание которых имеет непосредственное влияние на градостроительные отношения».

По итогам работы было принято решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители всех заинтересованных органов, в том числе специалисты в сфере градостроительной деятельности.