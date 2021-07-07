Парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с внесением изменений в некоторые законодательные акты

В среду, 7 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором депутаты продолжили обсуждение проектов законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах» и «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».

В заседании приняли участие представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете, сотрудники Генеральной прокуратуры, представители Правительства, Верховного Суда, Министерства юстиции.

Председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению двух проектов законов. Первым при участии приглашённых специалистов мы рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах».

С момента подписания Закона Донецкой Народной Республики от 24 августа 2015 года «О нормативных правовых актах» прошло более пяти лет. За это время уже сложилась практика по применению положений Закона, выявлен ряд неточностей, которые существенным образом влияют на правоприменительную практику и требуют урегулирования.

В основном изменения касаются процедуры регистрации нормативных правовых актов, а также их официального опубликования. Дополнительно мы обсуждаем вопрос относительно конкретизации положений, определяющих создание, ведение, развитие и функционирование Государственной информационной системы нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики.

Также мы обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», которым вносятся изменения в том числе в Закон «О судебной системе Донецкой Народной Республики» и в Закон «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики», – рассказал Максим Кныш.