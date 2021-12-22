Парламентарии рассмотрели законопроект «О развитии малого и среднего предпринимательства»

В среду, 22 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Депутаты рассмотрели замечания и предложения к законопроекту «О развитии малого и среднего предпринимательства».

В заседании приняли участие представители Министерства экономического развития, Центрального Республиканского Банка, Министерства финансов, Министерства доходов и сборов ДНР.

О заседании рассказала председатель Комитета Марина Жейнова.

«В ходе очередного заседания мы рассмотрели законопроект «О развитии малого и среднего предпринимательства», разработка которого находится на завершающей стадии. Данный проект закона в настоящее время является флагманом, ориентированным на создание системы и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне закона, как комплексный нормативный правовой акт, адаптированный под структуру органов управления и административно-территориального устройства Республики», – сказала Марина Жейнова.