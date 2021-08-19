Парламентарии разрабатывают меры, направленные на противодействие вовлечению несовершеннолетних в распространение наркотиков

Сегодня, 19 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, на котором парламентарии обсудили предложения по внесению изменений в ряд действующих нормативных правовых актов.

В частности, парламентарии и приглашённые гости обсудили вопросы профилактики участия несовершеннолетних лиц в незаконной деятельности, связанной с процессом распространения наркотических средств и психотропных веществ дистанционным способом.

Участие в заседании приняли представители Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной политики, Молодёжного парламента ДНР, советник Главы Донецкой Народной Республики по правам ребёнка.

Председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина рассказала о необходимости проведения расширенного заседания.

«Говоря о распространении информации о наркотических средствах и склонении к их употреблению в социальных сетях, на площадках популярных интернет-форумов, ресурсах крупных тематических сайтов, нужно понимать, что это комплексная социальная проблема. Технические возможности сети интернет позволяют с минимальными затратами реализовать преступный замысел злоумышленников. При этом «закладки», оставляемые при продаже наркотиков подобным методом, прячутся обычно в людных местах, в парадных, на детских площадках. Вовлёкшись в преступную среду, молодёжь не понимает, что медленно, но неизбежно разрушает свою жизнь», – сказала Елена Шишкина.

Парламентарий подчеркнула, что ответственность за пропаганду употребления наркотиков должна быть очень строгой.

«В рамках законотворческой деятельности Комитета был разработан законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики, запрещающий распространение в СМИ и сети интернет информации о потенциально опасных наркотических средствах и психотропных веществах или их аналогах. Также в проекте закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, в сети интернет», − сообщила председатель Комитета.

Также о необходимости данных мер рассказал член Комитета по уголовному и административному законодательству Алексей Жигулин.

«В Республике наблюдается ухудшение криминологической ситуации, связанной со сбытом наркотических средств посредством «закладок», при этом как правило в эту преступную деятельность вовлекаются несовершеннолетние лица, проживающие в Донецкой Народной Республике, становясь так называемыми «кладменами» и принимая предложения, которые приходят к ним от злоумышленников через сеть интернет, в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленниками, в свою очередь, гарантируется анонимность участия «кладмена» в этой деятельности, обещаются гонорары. Хочу обратить внимание, что деяние, о котором мы говорим, в Уголовном кодексе Донецкой Народной Республики называется сбытом наркотических средств. Это тяжкое преступление. Так, согласно статье 266 Уголовного кодекса, действия «кладменов» расцениваются как незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В зависимости от объёма сбываемых веществ статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет», – добавил член Комитета Алексей Жигулин.

В ходе заседания парламентарии обсудили с заинтересованными органами власти предполагаемые профилактические и превентивные меры, направленные на противодействие вовлечению несовершеннолетних в распространение наркотических средств. Работа Комитета в данном направлении с привлечением заинтересованных лиц будет продолжена.