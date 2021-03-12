Парламентарии с рабочим визитом посетили Стыльскую школу Старобешевского района

В пятницу, 12 марта, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Клавдия Кульбацкая и Наталья Чекарева посетили с рабочим визитом муниципальное общеобразовательное учреждение «Стыльская школа» администрации Старобешевского района.

В ходе встречи парламентарии пообщались с администрацией учреждения, обсудили проблемные вопросы и посетили праздник Масленицы.

Также Ольга Макеева лично отметила учащихся школы, которые приняли участие в Республиканском конкурсе рисунков и сочинений «Народный Совет – парламент моей страны».

«Сегодня с коллегами посетили праздничное мероприятие, организованное учениками и преподавателями Стыльской школы. Весёлые хороводы, песни, пословицы и вкусные угощения – неотъемлемая составляющая Масленицы, к празднованию которой учащиеся школы подготовились на славу.

Мы с большим удовольствием разделили с ними этот праздник. Особенно приятно было лично отметить ребят, которые приняли участие в Республиканском конкурсе рисунков и сочинений «Народный Совет – парламент моей страны», организованном депутатами в ноябре 2020 года. Не менее интересными оказались и выставки школьной библиотеки, экскурсия по Музею греческого быта и, конечно же, многообразная выставка блинов.

В ходе нашей рабочей встречи с представителями трудового коллектива школы, сельской и районной администраций был озвучен ряд проблемных вопросов, в том числе о необходимости обновления спортивного инвентаря. Мы с коллегами взяли их на контроль, обязательно проработаем», – сообщила вице-спикер парламента в комментарии пресс-службе Народного Совета.