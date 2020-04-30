Парламентарии соберутся на внеочередное пленарное заседание весенней сессии 2020 года

В понедельник, 4 мая 2020 года, состоится внеочередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены законопроекты:

«О внесении изменений в Закон ДНР ʺО налоговой системеʺ»;

«О внесении изменений в статью 71 Закона ДНР ʺО налоговой системеʺ»;

«О внесении изменений в Закон ДНР ʺОб административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекцииʺ»;

«О внесении изменений в Уголовный кодекс ДНР и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса ДНР»;

«О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса ДНР»;

«О внесении изменений в законы ДНР ʺО государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)ʺ и ʺО нотариатеʺ».

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.