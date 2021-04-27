Парламентарии совершенствуют механизмы взаимодействия с органами исполнительной власти

В понедельник, 26 апреля, Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам провёл расширенное заседание с участием представителей Министерства угля и энергетики, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Государственного Комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Юрий Покинтелица:

«Главная цель сегодняшнего мероприятия – это взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти в рамках законотворчества.

При создании необходимых обществу и государству законов органы законодательной и исполнительной власти не могут действовать изолировано друг от друга.

Исполнительная власть играет активную роль в законотворческом процессе, так как разрабатываемые законы должны отвечать требованиям общества, а кому как не исполнительной власти лучше всего известна проблематика применения норм законов или материально-финансовые возможности их реализации?

Сегодня мы обменялись информацией с приглашёнными представителями профильных органов о тех проектах, которые находятся в работе Комитета и проходят предусмотренные процедуры согласования. Это законопроекты «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе» (в новой редакции), «О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об охране атмосферного воздуха».

Кроме того, Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам выслушал предложения о законодательном регулировании проблематики, выявленной в ходе правоприменения действующих законов. К примеру, в мае этого года Комитет совместно с Государственным Комитетом по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики приступит к проработке новой редакции проекта закона «Об отходах производства и потребления».

Также парламентарий добавил, что Комитет запланировал проведение ещё нескольких аналогичных заседаний по иным вопросам.